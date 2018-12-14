В Кустанайской области Казахстана более 400 км дорог станут платными

Кустанай, Казахстан, , 08:35 — REGNUM К 2023 году в Кустанайской области Казахстана 422 км автодорог планируется сделать платными, заявил глава пресс-службы АО «Национальная компания «КазАвтоДор» Бауржан Серикбаев, сообщает 13 декабря агентство «Алау».

Пресс-секретарь отметил, что плата за проезд будет символической. Основной объем средств планируется получить от транзитного транспорта.

Серикбаев отметил, что большая часть средств будет поступать от иностранных перевозчиков. Средства будут направлены на содержание дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане в сентябре запустили в эксплуатацию три новых участков платных автомобильных дорог общей протяженностью 471 км.

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