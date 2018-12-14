Украина получит средства от ЕБРР на установку дорожных знаков и светофоров

Киев, , 08:22 — REGNUM Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставят Украине 176 млн евро на улучшение безопасности дорожного движения, сообщает 13 декабря пресс-служба министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, ЕИБ выделит 75 млн евро, ЕБРР — 101 млн евро. Как говорится в созданной банками программе по улучшению безопасности дорожного движения для Украины, выделенные средства пойдут на установку дорожных знаков, светофоров и обустройство пешеходных переходов.

Средства получат Киев, Львов, Одесса, Харьков и Днепропетровск (с 2016 года переименован в Днепр).

Напомним, правительство Украины в 2018 году направит на улучшение безопасности дорог 1,6 млрд гривен (50 млн евро), в 2019 году — 2,5 млрд гривен (82 млн евро), в 2020 году — 3,4 млрд гривен (110 млн евро).