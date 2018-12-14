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К 2023 году объём возобновляемой генерации в России составит около 5 ГВт

Экономика

Такой объём выработки потребует глубокой перестройки работы энергосистемы

Москва, 14 декабря 2018, 08:18 — REGNUM  До 2023 года в России должно быть введено в эксплуатацию около 5 ГВт генерации от возобновляемых источников энергии (ВИЭ), передаёт пресс-служба Системного оператора ЕЭС со ссылкой на заместителя председателя правления компании Фёдора Опадчего.

«Однако здесь нужно учитывать территориальное распределение — 3 из 5 ГВт будут построены в ОЭС Юга. Это значит, что в рамках Объединенной энергосистемы Юга мы, согласно методологии МЭА, к 2023 году мы фактически будем находимся на третьей стадии внедрения ВИЭ», — сообщил Опадчий.

На третьем этапе — по методике Международного энергетического агентства — доля ВИЭ на определенной территории превышает 15% от годовой выработки, что требует глубокой перестройки работы энергосистемы и внедрения новых средств и инструментов поддержания работы энергосистемы.

Опадчий выступил на сессии конференции «Будущее возобновляемой энергетики в России», где представил видение компании интеграции ВИЭ в ЕЭС России. Главным направлением в вопросе интеграции, по его словам, должно стать решение вопросов стандартизации технических требований к вводимому оборудованию ВИЭ.

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