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За 11 месяцев в Казахстане добыли более 70 млн тонн нефти

Экономика

Добыча природного газа выросла на 4,9%

Астана, 14 декабря 2018, 08:16 — REGNUM  По итогам одиннадцати месяцев 2018 года объем добычи нефти в Казахстане составил 70,628 млн тонн, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

За отчетный период добыто 11,75 млн тонн газового конденсата, что на 2,9% меньше, чем в январе —ноябре 2017 года. Добыча природного газа выросла на 4,9%, до 50,48 млрд кубометров, угля — на 4,8%, до 106,23 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых десяти месяцев 2018 года в Казахстане добыли 62,882 млн тонн нефти, что на 6,2% больше, чем в январе — октябре 2017 года.

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Экономика Казахстана
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