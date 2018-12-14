За 11 месяцев в Казахстане добыли более 70 млн тонн нефти

Астана, , 08:16 — REGNUM По итогам одиннадцати месяцев 2018 года объем добычи нефти в Казахстане составил 70,628 млн тонн, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

За отчетный период добыто 11,75 млн тонн газового конденсата, что на 2,9% меньше, чем в январе —ноябре 2017 года. Добыча природного газа выросла на 4,9%, до 50,48 млрд кубометров, угля — на 4,8%, до 106,23 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых десяти месяцев 2018 года в Казахстане добыли 62,882 млн тонн нефти, что на 6,2% больше, чем в январе — октябре 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: За десять месяцев в Казахстане добыли более 60 млн тонн нефти