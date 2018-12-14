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За год объем денежных переводов из Кореи в Казахстан вырос в 2,4 раза

Экономика

Объем отправлений из России вырос на 7,6%

Астана, 14 декабря 2018, 08:07 — REGNUM  По итогам десяти месяцев 2018 года объем денежных переводов, отправленных в Казахстан через системы денежных переводов из-за рубежа, составил 293,3 млрд тенге ($793 млн), что на 17,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 14 декабря сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

В октябре объем полученных средств составил 37,7 млрд тенге ($102 млн), что на 7,6% больше, чем в сентябре. Из России было направлено 149,3 млрд тенге ($404 млн), что составляет 50,9% от всего объема отправлений. Из Южной Кореи отправлено 44,5 млрд тенге ($120 млн), что в 2,4 раза больше, чем годом ранее, из Киргизии — 24,5 млрд тенге ($66 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года объем денежных переводов, отправленных из Казахстана, составил 437,6 млрд тенге ($1,17 млрд), что на 26,1% больше, чем годом ранее.

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Экономика Казахстана
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