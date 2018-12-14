Товарооборот между Казахстаном и Южной Кореей может превысить $3 млрд

Сеул, , 07:54 — REGNUM Товарооборот между Казахстаном и Южной Кореей по итогам 2018 года может составить $3 млрд, заявил казахстанский посол в Корее Бакыт Дюсенбаев, передает 13 декабря телеканал «Хабар 24».

В Сеуле прошло празднование Дня независимости Казахстана, который отмечается в республике 16 и 17 декабря. Южную Корею на мероприятии представлял министр управления персоналом Ким Пан Сок. Он заверил, что Сеул останется партнером, который заслуживает доверия.

Дюсенбаев, в свою очередь, подчеркнул, что 2019 год станет для отношений между странами еще более успешным, так как президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин планирует посетить Казахстан с официальным визитом.

Отметим, на 2019 год запланировано заседание казахстанско-корейского делового совета и межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Кроме того, деловые круги двух стран готовят двусторонние соглашения в рамках визита Мун Чжэ Ина в Казахстан.

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