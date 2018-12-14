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Инфляция в Таджикистане составила 5,1%

Экономика

По итогам 11 месяцев

Душанбе, 14 декабря 2018, 07:41 — REGNUM  В ноябре 2018 года цены и тарифы в Таджикистане повысились на 0,4%. Таким образом, за 11 месяцев текущего года инфляция составила 5,1%.

За тот же период предыдущего года этот показатель был выше — 6,4%. Годовая инфляция — с ноября 2017 по ноябрь 2018 года — составила 5,5%.

Правительство страны намерено удержать уровень инфляции по итогам 2018 года в пределах 7%. Аналогичные планы были и годом ранее, и, по официальным данным, продовольственные товары, непродовольственные товары и услуги в 2017 году подорожали на 6,7%.

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Экономика Таджикистана
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