Инфляция в Таджикистане составила 5,1%

Душанбе, , 07:41 — REGNUM В ноябре 2018 года цены и тарифы в Таджикистане повысились на 0,4%. Таким образом, за 11 месяцев текущего года инфляция составила 5,1%.

За тот же период предыдущего года этот показатель был выше — 6,4%. Годовая инфляция — с ноября 2017 по ноябрь 2018 года — составила 5,5%.

Правительство страны намерено удержать уровень инфляции по итогам 2018 года в пределах 7%. Аналогичные планы были и годом ранее, и, по официальным данным, продовольственные товары, непродовольственные товары и услуги в 2017 году подорожали на 6,7%.