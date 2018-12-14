Елабужского строителя взяли под наблюдение, число кредиторов растёт

Елабуга, Татария, , 05:07 — REGNUM Елабужская строительная компания, чей руководитель в конце октября 2018 года получил прокурорское представление в связи с невыплатой зарплаты 149 сотрудникам, попала под наблюдение. В рамках банкротного дела Арбитражный суд Татарии установил за ООО «Гидропромжилстрой» первый этап процедуры несостоятельности. Определение исполняется немедленно, но может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (Самара) в десятидневный срок со дня его вынесения через Арбитражный суд Татарии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в конце октября 2018 года прокуратура республики сообщила, что на ООО «Гидропромжилстрой» 149 сотрудников не получили зарплату с мая по август 2018 года. Общая сумма задолженности составила 10,9 млн рублей. Главе компании было внесено представление об устранении выявленных нарушений, а также дисциплинарном наказании ответственных лиц. После прокурорского вмешательства долги были погашены, но неприятности у компании не закончились

11 декабря 2018 года Арбитражный суд Татарии признал обоснованными банкротные претензии московского ООО «Примавера» и ввёл наблюдение. Временным управляющим был утверждён Дмитрий Гниденко (член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа»). Требование компании «Примавера» включено в третью очередь кредиторов, сумма превышает 5,318 млн рублей. Следующее заседание, где будет рассмотрена дальнейшая судьба елабужского строителя, состоится 21 марта 2019 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Гидропромжилстрой» учреждено в апреле 2004 года, директором числится Низами Намет Оглы Бурджумов, а единственный владелец — ООО «Строительная компания «Ак Барс», в числе совладельцев которой АО Холдинговая компания «Ак Барс» (в её создании участвовало министерство земельных и имущественных отношений Татарии). Само ООО «Гидропромжилстрой» выступало соучредителем благотворительного фонда защиты ветеранов труда и Великой Отечественной войны — работников ОАО «Камгэсэнергострой». ОАО является одной из крупных многопрофильных строительных компаний, и на сегодня испытывает финансовые трудности.

Претензии у истца по банкротному делу появились в связи с задолженностью по договору подряда на возведение объекта, заказчиком которого выступало ОАО «Особая экономическая зона Промышленно-производственного типа «Алабуга».

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Отметим, к ООО «Гидропромжилстрой» банкротные претензии выставила и налоговая служба. Иск подан 7 декабря, сумма претензий — 15 010 573,24 рубля. Вероятнее всего, УФНС по РТ вступит в качестве кредитора в уже рассмотренное банкротное дело.

В целом к елабужской компании уже после подачи первого банкротного иска было подано семь претензий по взысканию долгов от разных компаний.