Объем поставок саудовской нефти в США может упасть до 30-летнего минимума

Вашингтон, , 04:32 — REGNUM Объем экспорта нефти Саудовской Аравией может в начале 2019 года оказаться на минимальном за последние 30 лет уровне, сообщает Bloomberg.

Прогноз основан на заявлении, сделанном саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, обязавшейся в ближайшие недели снизить экспорт нефти в Соединенные Штаты. Саудовцы объяснили, что эти продиктовано последним решением ОПЕК о сокращении объемов нефтедобычи.

В результате, согласно прогнозу агентства, в начале будущего года объем поставок в США саудовской нефти может достичь 582 тыс. баррелей в сутки. За последнее тридцатилетие это самый низкий показатель.

Отметим, что заявление Эр-Рияда сделано на фоне международного скандала вокруг так называемого дела Хашогги, в ходе которого саудовские власти подверглись немалому давлению со стороны Вашингтона, добивающегося подорожания нефти для повышения рентабельности собственной нефтедобычи.

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