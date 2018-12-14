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Знаменитый русский ресторан в Нью-Йорке подал документы на банкротство

Экономика

Из-за долгов по арендной плате

Нью-Йорк, США, 14 декабря 2018, 04:20 — REGNUM  Ресторан русской кухни Russian Samovar в Нью-Йорке подал в суд документы на признание его банкротом, сообщает газета The Wall Street Journal.

Газета сообщает, что ресторан задолжал оплату за аренду в размене $199 тыс. компании Alvin Nedernader Associates. Отмечается, что проблемы у ресторана начались еще при предыдущих администраторах заведения. Юрист Габриель дель Вирджиния заявил газете, что заявление о банкротстве для владельцев ресторана является мерой, чтобы предотвратить расторжение договора об аренде.

Напомним, ресторан «Русский самовар» (Russian Samovar) был открыт в Нью-Йорке на Манэттене русскими эмигрантами Романом Капланом, артистом балета Михаилом Барышниковым и писателем Иосифом Бродским в 1986 году. В настоящее время единственным владельцем ресторана является Каплан.

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