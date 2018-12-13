Минфин США отчитался о дефиците бюджета в ноябре 2018 года

Вашингтон, , 23:34 — REGNUM Дефицит бюджета США в ноябре 2018 года составил $205 млрд, 13 декабря передает агентство Reuters.

Согласно отчету Министерства финансов США, федеральные расходы в ноябре текущего года составили $411 млрд — на 18% больше, чем в ноябре 2017 года. Поступления в бюджет составили $206 млрд — на 1% меньше, чем в ноябре прошлого года.

Отмечается, что опрошенные Reuters аналитики ожидали меньшего дефицита федерального бюджета в ноябре 2018 года — на уровне $188 млрд.

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