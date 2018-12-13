Пятница, 14 Декабря 2018 года
00:22:42 МСК

Минфин США отчитался о дефиците бюджета в ноябре 2018 года

Экономика

Дефицит составил $205 млрд

Вашингтон, 13 декабря 2018, 23:34 — REGNUM  Дефицит бюджета США в ноябре 2018 года составил $205 млрд, 13 декабря передает агентство Reuters.

Согласно отчету Министерства финансов США, федеральные расходы в ноябре текущего года составили $411 млрд — на 18% больше, чем в ноябре 2017 года. Поступления в бюджет составили $206 млрд — на 1% меньше, чем в ноябре прошлого года.

Отмечается, что опрошенные Reuters аналитики ожидали меньшего дефицита федерального бюджета в ноябре 2018 года — на уровне $188 млрд.

Читайте также: Правительство США отчиталось о дефиците бюджета в октябре 2018 года

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика и бизнес в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить