В России осталось менее 500 работающих банков

Москва, , 22:28 — REGNUM Количество банков в России за период с 2013 года сократилось более чем в два раза, и на сегодняшний день их насчитывается менее 500. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

Данная ситуация связывается с предпринимаемыми регулятором мерами по ликвидации недобросовестных кредиторов, а также с выкупом бизнеса малых организаций крупными участниками рынка.

Вместе с тем эксперты отмечают, что фактически клиенты нуждается лишь в тех банковских структурах, которые входят в топ-30. Именно на них приходится большая часть активов.

Отмечается также, что ликвидация кредитных организаций никак не отражается на развитии сектора, и за последние 10 месяцев Банк России зафиксировал рекордное число переводов с помощью банковских карт.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе в ЦБ заявили о росте популярности безналичных платежей в России. По данным регулятора, в 2018 году количество пластиковых карт, с помощью которых совершилась хотя бы одна операция, выросло на 15% по сравнению с предыдущим годом. Одновременно с этим наблюдается и рост объёма операций по картам.