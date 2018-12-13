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Эфиопия увеличила сроки строительства «Великой плотины» на Ниле

Экономика

«Мы впервые заметили проблемы с электромеханическими и металлургическими работами на плотине два года назад»

Эфиопия увеличила сроки строительства «Великой плотины» на Ниле
Григорий Чернецов. Разлив Нила. 1842

Аддис-Абеба, 13 декабря 2018, 23:13 — REGNUM  «Великая плотина возрождения Эфиопии» на Голубом Ниле будет окончательно введена в строй только в 2022 году, 13 декабря передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению компании, ведущей строительство, а также властей Эфиопии, продление сроков связано с дефектами электромеханического оборудования.

«Мы впервые заметили проблемы с электромеханическими и металлургическими работами на плотине два года назад, но начали проводить детальные проверки только в последние несколько месяцев», — сообщил министр энергетики, ирригации и электричества Эфиопии Силеши Бекеле.

По словам представителя строительной компании Кифле Хора, в настоящий момент приходится «платить цену» за ошибку предыдущих строителей — «местного подрядчика, у которого нет знаний и опыта такого сложного проекта».

«Великая плотина» на Ниле завершена на 65%. Гидроэлектростанция плотины будет способна производить 6400 мегаватт электричества — на сегодняшний день во всей Эфиопии производится всего 4000 мегаватт.

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Гидроэнергетика
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