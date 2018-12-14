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В Москве откроется форум «Стратегия развития: вызов молодым»

Экономика

Депутаты Госдумы и министры встретятся с молодыми парламентариями из регионов

Москва, 14 декабря 2018, 00:00 — REGNUM  Сегодня, 14 декабря, начнет свою работу форум молодых законодателей и экспертов «Стратегия развития: вызов молодым», организованный совместно Госдумой и Московским государственным юридическим университетом им. Кутафина (МГЮА) на площадке Корпоративного университета Сбербанка, сообщает ИА REGNUM.

Мероприятие откроет спикер Госдумы Вячеслав Володин. В форуме примут участие лидеры фракций и главы комитетов Госдумы, глава Сбербанка Герман Греф, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, ректор НИУ «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов, ректор МГЮА Виктор Блажеев и другие эксперты. Все они встретятся с молодыми парламентарии из регионов, чьи проекты и законодательные инициативы прошли профессиональный отбор экспертов МГЮА.

Помимо этого, в мероприятии также примут участие молодые парламентарии и эксперты из порядка 30 стран мира.

В рамках форума участники планируют обсудить глобальные технологические тренды, новые экономические и бизнес-модели, а также затронут вопросы современного образования.

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