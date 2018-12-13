Протест фермеров Прибалтики в Брюсселе собрал несколько человек

Таллин, , 19:56 — REGNUM На планируемую акцию протеста прибалтийских аграриев против неравного распределения субсидий из еврофондов в столицу Европейского союза прибыло всего несколько десятков человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 декабря.

На своей страничке в социальной сети Facebook экс-посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас разместил видео, на котором отчетливо видно совсем небольшую группу людей с национальными флангами прибалтийских стран. На заднем фоне можно заметить флаги Словакии и Польши и все это вперемешку с флагами ЕС.

На каждом из протестующих — синяя футболка с надписью «EU-Equal», что значит «ЕС-равный». На кадрах также видно и баннер с призывом: «Помогите нам сохранить наши фермы!». Литовская делегация подготовилась основательно, прихватив с собой аккордеон, развлекая собравшихся песнями.

Ушацкас поддержал протестующих, написав в комментарии под видео, что «нужно стремиться к искоренению дискриминации».

«Когда руководители ЕС ведут переговоры, литовские фермеры напоминают: «Пришло время предоставлять всем одинаковые выплаты. Сколько можно спокойно относиться к дискриминации». Поддерживаю: необходимо менять Общую политику сельского хозяйства — или отказаться или выровнять выплаты земледельцам во всех странах», — написал Ушацкас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прибалтийских СМИ сегодня активно сообщали о предстоящей акции протеста, делая акцент, что она пройдет параллельно с заседанием по вопросу будущего бюджета Европейского союза. О протесте высказались высшие должностные лица во всех трёх странах Прибалтики, свои намерения о решительном протесте декларировали и лидеры профсоюзов.

Напомним, что проект будущего бюджета ЕС на следующий семилетний финансовый период предполагает значительное сокращение дотаций для Прибалтики, в том числе и ожидаются сокращения расходов и на аграрный сектор