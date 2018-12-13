СМИ сообщают о проблемах ФСК «Лидер»

Москва, , 19:28 — REGNUM «Новые известия» высказывают мнение о том, что ФСК «Лидер» могут быть сложности с выплатой кредитов. Обманутые дольщики ЖК «Изумрудная долина», не дождавшись сдачи обещанных «Лидером» домов, самовольно вселяются в здания.

Девелопер координирует достройку проблемного жилого комплекса в Подмосковье. Средства на это, как пишет издание, выделяет Минстрой Московской области. Однако, вопреки обещаниям, дома многочисленные дольщики в этом году так и не получили. Кроме того, по данным издания, уже на собственных объектах, в частности в Балашихе происходили серьезные происшествия.

«Однако, «оргвыводов» из этой или других историй для застройщика пока не последовало. Может быть, какая-то сила все-таки защищает его от расследований госорганов и гнева городского и областного руководства?», — задают журналисты риторический вопрос. И публикуют распространившееся в СМИ мнение, согласно которому протекцию строителям оказывает заместитель председателя Верховного суда РФ Олег Свириденко.

Кроме того, издание обращает внимание на активность, которую ФСК «Лидер» и связанные с ними организации демонстрируют в суде. Информация с сайта Арбитражного суда свидетельствует об увеличившимся числе тяжб «Лидера» с контрагентами. По мнению журналистов, это может говорить о попытках компании разными способами аккумулировать средства для выплаты кредитов.

Кредитная нагрузка строительного гиганта составляет, по данным различных СМИ, от 1,8 до 20 миллиардов рублей, а вот ресурсы для возврата долга могут оказаться ограничены. Планы по реорганизации купленного «Лидером» комбината «ДСК-1» и строительству на месте его заводов в Москве (в том числе, в Хорошевском и Краснопресненском районах) жилых домов пока реализовать не удается, рабочие ДСК протестуют против сокращений. «Нету в активе застройщика и больших контрактов по программе реновации, которая обещает «кормить» строительную отрасль ближайшие годы», — пишут «Новые известия».