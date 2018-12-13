К 2025 году в Чувашии планируют создать 51 тыс. новых рабочих мест

Чебоксары, , 19:09 — REGNUM Чувашия планирует подать заявку на участие в 49 региональных проектах, направленных на реализацию национальных проектов и федеральных программ. Финансирование будет обеспечиваться в рамках реализации 15 государственных программ Чувашии со сроками реализации с 2019 по 2024 годы, отдельные мероприятия рассчитаны до 2035 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации главы республики по итогам заседания совета по стратегическому развитию и проектной деятельности.

Были обсуждены паспорта региональных проектов, особое внимание уделено экономическому развитию. В Чувашии разработаны паспорта региональных проектов, направленных на реализацию национальных программ «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт».

В рамках национального проекта по развитию МСП в Чувашии будут реализовываться проекты «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности». Власти полагают, что в результате будет создано не менее 51 тыс. новых рабочих мест, более чем в 1,5 раза возрастёт среднемесячная заработная плата работников, занятых у МСП. Также для населения республики, желающего открыть собственный бизнес, и субъектов МСП появится возможность получения всех мер поддержки в одном месте — в центре «Мой бизнес».

В рамках национальной программы «Цифровая экономика» предусматривается реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление». Его цель — «внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства».

Программа «Экспорт продукции АПК» будет реализована в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». По предварительным расчётам, в результате реализации к 2025 году объем экспорта сельскохозяйственной продукции составит $46 млн. Таких объемов планируется достичь за счёт создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), создания экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования аграрной продукции.

В релизе сообщает, что глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил «важность заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности, использование экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, участие организаций АПК Чувашской Республики в маршрутных отправках сельскохозяйственной и пищевой продукции по экспортно-ориентированным транспортным коридорам, участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях предприятий АПК Чувашской Республики в составе российских экспозиций на международных выставках».

"Мы должны увеличить экспорт несырьевых товаров, используя все открывающиеся возможности», — поставил задачу Михаил Игнатьев.

Напомним, региональные программы увязаны с майским указом президента России по достижению в 2024 году национальных целей и стратегических задач развития страны. Они направлены на повышение качества жизни и благосостояния граждан, снижение бедности и неравенства, развитие малого бизнеса, повышение качества и доступности здравоохранения и образования, создание условий для занятий физической культурой и спортом, создание современной инфраструктуры.