Бованенково – новый этап газовой отрасли России

Борис Марцинкевич, , 19:01 — REGNUM

5 декабря Владимир Путин в режиме телемоста запустил в эксплуатацию третий газовый промысел Бованенковского месторождения и началу работы магистрального газопровода Ухта — Торжок 2. Событие получило определенное освещение, но далеко не самое подробное, хотя, по большому счету, оно стало едва ли не самым значимым за весь этот год — как в «биографии» газовой отрасли, так и в реализации национального плана развития Арктики. Однако прежде чем рассказывать о геоэнергетическом значении реализации этих этапов освоения газовых месторождений Ямала, давайте познакомимся с Бованенково чуть ближе. Как-то так сложилось, что про этот проект пишут только тогда, когда проходят торжественные мероприятия по случаю завершения этапов его реализации, а из отдельных эпизодов целостную картину получить затруднительно. Бованенково — проект многосложный, реализация его идет непривычными методами, в истории газовой отрасли еще не было месторождений, освоение которых начиналось со строительства отдельной железной дороги длиной в несколько сотен километров, никогда так тщательно не учитывались все экологические требования. Рассказать об этом глобальном проекте, значение которого еще только предстоит понять полностью, в одной статье, конечно, невозможно, для начала стоит хотя бы в самых общих чертах увидеть весь проект целиком.

Научное наследство Ивана Губкина

Что такое вообще месторождение природного газа и нефтегазоконденсата Бованенково, откуда вдруг на Ямале вообще появилось это название? Началось всё, как и многое другое в мире советской нефти и газа, с теоретических работ Ивана Губкина, который был убежден, что недра полуострова являются огромной кладовой как нефти, так и газа. Поскольку множество других научных предсказаний Губкина сбывались практически со стопроцентной точностью, в 1951 году правительством СССР было принято решение, что настала пора вести геологоразведку и Ямала. Отряд северной экспедиции горно-геологического института Западно-Сибирского филиала АН СССР под руководством В.В. Вдовина. Уже в следующем году в районах поселка Хэ среди речной поймы был обнаружен естественный выход природного газа. 5 мая 1954 года была создана Салехардская нефтегазовая экспедиция № 5, но послевоенное время и климатические условия не способствовали стремительности развития событий — не так просто было создать, собрать, доставить в тундру всё необходимое оборудование. В 1958 году закончилось решение всех организационных вопросов: было создано Тюменское территориальное геологическое управление, одной из структурных единиц которого стала Ямало-Ненецкая комплексная геологоразведочная экспедиция, руководителем которой стал геолог Вадим Бованенко. Экспедиция тех лет — очень серьезная структура, в составе Ненецкой насчитывалось 17 геологических партий, которые старались охватить весь огромный полуостров. К концу 60-х управление выросло до треста «Главтюменьгеология», а экспедиция стала называться трест «Ямалнефтегазразведка», которым продолжал руководить Вадим Бованенко.

25 марта 1971 года Ямальская геологоразведочная экспедиция во главе с А.С. Симановским заложила поисковую скважину № 51 в 14 км северо-восточнее устья реки Се-Яха (Мутная), бурение на глубину 1 км было закончено 7 октября 1971 года. Расчеты геологов оказались совершенно точны — газ пошел фонтаном мощностью до 250 тысяч кубометров в сутки. Очень хороший результат, однако в те же годы пошли одно за другим открытия газовых месторождений значительно южнее, возле Надыма. Так что ничего удивительного в том, что первые комплекты деталей вахтового жилого комплекса были доставлены на место будущего поселка Бованенково, который, как и месторождение, получил имя первого руководителя «Ямалнефтегазразведки», только весной 1990 года. Первый запуск Бованенково планировался в 1997 году, в 1995-м здесь начали отсыпать дороги, строить вахтовый поселок, промбазу ГП-1 и электростанцию. Бурились одна за другой скважины, в которую погружали специально разработанные теплоизолированные насосно-компрессорные трубы, чтобы не допустить растепления груза. Вечная мерзлота — удивительное геологическое явление, а уж та, с которой приходится работать на Ямале, сложна особенно. Из-за того, что местность чрезвычайно заболочена, в вечной мерзлоте здесь очень много вкраплений криопегов — это соле-пылевые растворы, которые не замерзают при температуре выше — 30 градусов. Это приходится учитывать при любых работах — бурении, прокладывании дорог, строительстве производственной инфраструктуры, здесь для труб газопроводов потребовалась отдельная технология.

«Перекур» окончен, пора работать

Но в 1997-м всё остановилось — первый раз фраза «Денег нет, но вы держитесь», пусть и иначе сформулированная, прозвучала именно в «святые девяностые». На Ямале оставалась сотня сотрудников Ямальского газопромыслового управления, чтобы поддерживать всё, что успели построить, в том числе и 60 законсервированных скважин. Держаться пришлось долго. В 2002 году Газпром определил Ямал как регион стратегических интересов компании, в октябре 2006-го правление Газпрома приняло решение приступить к инвестиционной стадии освоения месторождения и системы магистральной транспортировки. Но тут требовалось не только решение по финансированию — нужны были технологии, которые позволили бы сохранить экологию, но при этом реализовать все производственные планы. Ну, а там еще и всемирный кризис «вовремя» состоялся, потому официальный запуск в эксплуатацию Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения (БНГКМ) и магистрального газопровода Бованенково — Ухта состоялся только 23 октября 2012 года. Кстати, первым на БГНКМ был запущен газовый промысел с порядковым номером … два. Почему именно так — один из самых больших секретов Газпрома, нам остается только догадываться. Но в декабре 2018 года с нумерацией всё было в полном порядке — третьим и пока последним запустили газовый промысел № 3.

Как будет выглядеть БГНКС после того, как будет завершено разворачивание на полную мощность всех трех газовых промыслов? 775 скважин, установки комплексной подготовки газа, дожимные компрессорные станции, две нитки газопровода Бованенково — Ухта, продолженные двумя нитками газопровода Ухта — Торжок, и 115 млрд кубометров добычи газа в год — на такой объем БНГКМ выйдет в конце 2019 года. Сегодня закончившаяся после многих лет геологоразведочных работ оценка запасов месторождения — 4,9 трлн кубометров, БНГКМ уверенно входит в десятку крупнейших в мире. Если планы Газпрома не изменятся, добыча постепенно будет еще больше, до 140 млрд кубометров в год, но для этого нужно будет выйти на новые геологические пласты.

БНГКМ уникально еще и методом освоения этой территории. Как бы ни были страшны рассказы про «звериный оскал капитализма», тут все пошло не так, как это было принято в 70-х с их ударными стройками порой на голом энтузиазме — с отсутствием дорог, нормальных условий для проживания, с обеспечением продуктами питания, тепло‑ и электроэнергии черт-те как и в последний момент. Нам привычнее слушать и читать рассказы о том, «как ужасен Газпром», но в Бованенково шаблоны рвутся напрочь.

Железная дорога поверх вечной мерзлоты

Освоение месторождения, площадь которого составляет не менее 1000 квадратных километров, началось с прокладки железной дороги и строительства аэропорта. Звучит буднично, простенько — если не вспоминать про климат и грунт, про множество рек, болот, про экологические требования, то и не задумаешься лишний раз, насколько это было непросто и одновременно — интересно. Проект Бованенково — беспрецедентный в истории мировой газовой индустрии по сложности, по климатическим условиям, по количеству используемых совершенно новых, под местные условия созданных, технологий. Но есть и еще одна уникальность Бованенково — этот гигантский проект реализован без привлечения иностранных инвесторов, российских партнеров-совладельцев и при этом практически «по-партизански». Проект как бы на слуху, но сведения о нём поступали отрывочно, по 2−3 репортажа в год, которые появлялись чаще всего по торжественным случаям, когда здесь появлялись вип-персоны.

Вы, уважаемые читатели, к примеру, в курсе того, что в 2011 году в России было открыто сквозное движение по нашей самой северной железной дороге от станции Обская-2 (рядом с городом Лабытнанги) до станции Карская общей продолжительностью 572 км, 5 станций, 12 разъездов, 70 мостов общей длиной 12 км, 7 500 рабочих, которые тут трудились. Обычно репортажи с Бованенково идут с фотографиями газовых промыслов, а вот про то, как выглядит сам Ямал в тех местах, рассказывают и показывают не часто.

Но строителям этой железной дороги более привычны снежные пейзажи — ее прокладывали исключительно в зимнее время. Зима на Ямале — это полярная ночь и привычные температуры от — 40 до — 50, но строили дорогу только тогда, когда вечная мерзлота была «в рабочем состоянии». Особенность любого строительства на вечной мерзлоте — необходимость добиться того, чтобы в летнее время конструкции не «поплыли». И эти 572 км нужно считать произведением инженерного искусства и реального, в наше время совершённого трудового подвига всех, кто работал в этих условиях. Сначала на замерзшую землю выкладывали первый слой «пирога» — два метра твердомерзлого грунта и дорнита (это вид геотекстиля, обеспечивающий максимально возможную теплоизоляцию), который круглый год поддерживает температуру почвы на одном уровне. Сверху этот слой перекрывается пенополистиролом, поверх него идет сухомерзлый и скальный грунт и только поверх него — привычный всем железнодорожникам щебень, на который и укладываются рельсы. Фотографий «пирога в разрезе» нет, но вот так выглядит схема. И вот так — 560 км, поскольку еще 12 км приходится на мосты, возведение которых вообще отдельная история, поскольку опоры, на которых они строятся, должны ведь на что-то опираться, а местность на летней фотографии наглядно показывает, что никакого скального грунта тут и в помине нет.

Юрибей

Самый северный в мире мост длиной 3 900 метров — через реку Юрибей. Небольшая в общем-то речка, шириной не более 250−300 метров, во время весеннего половодья становится «чуть-чуть» шире, разливаясь до 3,5 км.

Поскольку эта статья — только первое знакомство с проектом Бованенково, давайте про мост коротко: 107 пролетов по 34,2 метра и два сквозных пролета по 110 метров, 110 опор, уходящих в вечную мерзлоту на глубину от 20 до 40 метров. И вот рабочая схема этих опор. Ноу-хау заключается в том, что благодаря термоизоляции нижняя часть опоры в буквальном смысле слова смерзается с вечной мерзлотой, обеспечивая мосту дополнительную устойчивость. Мост через Юрибей — это 349 суток работы и 26,5 тысяч тонн металлоконструкций. А еще мост через Юрибей — это целиком и полностью сохраненная экология реки, в которой нерестятся царские породы рыб, нельмы и муксуна, на берегах которой гнездятся краснокнижные птицы. На берегах Юрибея — главные святилища коренных народов Крайнего Севера, пастбища оленей и место трудовых подвигов археологов, которые нашли здесь следы древних цивилизаций. Правда, про эти раскопки нам тоже рассказывают редко, но есть и такие их результаты, о которых точно слышали все — мамонт Маша и мамонтёнок Люба. И провалы-кратеры, загадку которых разгадали далеко не сразу — это тоже здесь, неподалеку от русла Юрибея.

При этом причина, по которой была проложена эта железная дорога — сугубо производственная. Если комплектующие для самых простых вахтовых домиков еще можно протащить по зимникам, то тысячи тонн труб, бурильных установок и прочего оборудования — это только по железной дороге. Да, стоит напомнить, что осенью этого года Газпром, руководство Ямала и РЖД подписали меморандум о разработке и реализации проекта продолжения железнодорожной трассы от станции Карская до станции, которой пока еще не существует, но название отлично известно — Сабетта. Впрочем, это тоже отдельная история, а на сегодняшний день эта железная дорога — одна из двух, к которой не имеют отношение РЖД.

«Незаметные» газопроводы Газпрома

В 2008 году Газпром начал строительство первого газопровода Бованенково — Ухта. Интересный момент — ЕС, США, все СМИ спорят, сражаются и защищают проект «Северного потока — 2». 1200 км морского магистрального газопровода, мощность транспортировки газа 55 млрд кубометров в год, заседания Европарламента, Сената США — шумно, громко, звонко. Две нитки МГП Бованенково — Ухта — 1200 км каждая, общая мощность — 115 млрд кубометров газа в год, и тишина, как в тундре. Основной диаметр труб в обоих случаях — 1420 мм, рабочее давление — 120 атмосфер, вот только для прокладки трубопровода по тундре ушло куда как больше времени, первую нитку сдали в эксплуатацию в 2013—2014 годах, вторую в 2017-м. Причина очевидна — строительство газопровода синхронизировано с разработкой БНГКМ, Газпром работает в плановом режиме.

При проектировании и прокладке МГП Бованенково — Ухта наша промышленность освоила производство труб диаметром 1420 мм из сплава К65(Х80) с гладкостным внутренним покрытием. Знакомо? Да, вот тогда эта технология была создана, вот поэтому с трубами для «Северного потока — 2» российские производители справляются уверенно. Не стоит забывать и о том, что МГП Бованенково — Ухта еще и «немножко морской», поскольку пересекает Байдарацкую губу Карского моря. Залив не из глубоких, около 25 метров, но это Арктика, тут всё непросто. Общая протяженность перехода газопровода через Байдарацкую губу — около 72 км, собственно морского участка — 67 км. Трубы здесь чуть меньшего диаметра — 1219 мм, они обетонированы, и на сегодня это самый северный в мире проект морского газопровода. Слово «самый» приходится повторять часто, но это не из-за квасного патриотизма, это просто факты — проект Бованенково действительно уникален. Впервые построен сухопутный газопровод с таким давлением, впервые использован подземный способ прокладки труб с последующей рекультивацией земель — экология Арктики хрупка, а по Ямалу как кочевали, так и кочуют стада северных оленей. И еще один технологический нюанс — температура газа внутри трубопровода не превышает — 2 градусов Цельсия, поскольку вечную мерзлоту тревожить лишний раз нельзя, чтобы трубопровод не «потек».

Будут ли две нитки МГП Бованенково — Ухта единственными в этой части Ямала? Пока планы не озвучены, но стоит помнить о том, что всего Ямальский центр газовой добычи включает 32 месторождения с потенциальной производительностью до 310−360 млрд кубометров, что уже сейчас идут геологоразведочные работы на месторождениях Тамбейской группы — Тамбейском и Малыгинском.

Вахтовый поселок с потенциалом постоянного населенного пункта

Что там еще, на том Бованенково? Вот еще недавние скупые строчки новостей: «18 апреля 2011 года на БНГКМ введена в эксплуатацию первая очередь аэропорта — полоса для взлета и посадки вертолетов и рулежная дорожка, перрон на 10 вертолетов». «20 июня 2012 года на пресс-конференции гендиректора «Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков рассказал о ходе работ в аэропорту «Бованенково». Реализован проект строительства здания аэропорта с залом ожидания на 150 человек, сопутствующих сооружений, включая склад ГСМ, построены первые 600 метров взлетно-посадочной полосы для самолетов, общая длина которой составит 2625 метров». «Первый технический рейс на аэродром Бованенково выполнен в октябре 2012 года на самолете Ту-154. В это время аэродром был внесен в Государственный реестр гражданских аэродромов РФ (Свидетельство №3 о государственной регистрациии годности аэродрома к эксплуатации от 19.10.1012)». Эксплуатирует аэродром «Газпром Авиа» — служебный аэродром, способный обслуживать Ту-154, Боинги 737-й серии, «Фальконы-900» и так далее. Расписание рейсов — в свободном доступе, летайте самолетами «Газпром Авиа»! Москва, Надым, Омск, Тюмень, Уфа, Ухта, и эта «авиогеография» понемногу расширяется. Вот такой вахтовый поселок — с собственной железнодорожной станцией и с собственным аэродромом.

Раз уж вспомнили про вахтовый поселок, давайте и на него посмотрим. 4 корпуса общежитий-гостиниц с номерами на двух и четырех человек, соответственно однокомнатные и двухкомнатные, с обязательным кухонным блоком, мобильная связь и интернет — это раз. Столовая, кафе, которое пока еще не перешло в стадию ресторана, но уровень буфета точно переросло — два. Больничный блок, который стал уже комплексом — от саун и стоматологии до спелеоклиматологии. Уровень? Ну, как пример: в 2013 году санитарный вертолет, летевший в райцентр Яр-Сале, из-за погодных условий вынужден был приземлиться в Бованенково. Везли врачи Екатерину Худи, которой предстояли тяжелые роды, и в Бованенково справились даже с такой проблемой (напоминаем, что это вахтовый поселок, в котором подавляющая часть работников — физически крепкие мужчины, ни про какие роды тут не задумывались) — операция прошла успешно. Родившегося мальчика в шутку «окрестили» Бованёнком, но его мама осталась верна традициям местного коренного населения и дала ему имя Вадим. Как эта традиция связана с Вадимом Бованенко — тоже отдельная и крайне занимательная история, но мы сейчас про вахтовый поселок. Спортивный корпус — это традиционный тренажерный зал, игровая площадка и непривычный для здешних мест 25-метровый бассейн. Дом культуры, в зале которого, обеспеченного новейшим оборудованием, проходят не только концерты и спектакли — здесь прошел и видеомост с Кремлем по случаю открытия третьего газового промысла и начала эксплуатации второй нитки МГП Ухта — Торжок. Комфортно, удобно, между рабочими сменами можно отдохнуть и восстановиться, да и просто в библиотеке посидеть — она тут тоже имеется. Остается только напомнить, что уже открытые ресурсы Бованенково обеспечивают более 100 лет работы месторождения и жизни поселка и, конечно, о том, что в недрах Ямала есть запасы не только нефти и газа, но и твердых минеральных ресурсов

И это только начало

Добыча газа на БНГКМ началось в 2012 году со скромных 4,9 млрд кубометров, но росла она стремительно, прибавляя ежегодно по 20 млрд кубометров, в прошлом году добыча составила 82,8 млрд кубометров. В наступающем 2019-м Газпром намерен не только закончить развитие третьего газового промысла, но и приступить к освоению Харасавэйского месторождения. Расположено оно относительно недалеко, а при такой базе, какую удалось создать в Бованенково, дело пойдет быстрее, инвестиции не будут уже такими астрономическими, как это было с БНГКМ. О том, как идет добыча, что такое отечественная буровая установка пятого поколения «Екатерина», как можно одновременно забирать газ из сеноманских и апт-альбских залежей, чем обычная сепарация газа отличается от низкотемпературной и про любимые турбодетандеры нужно, разумеется, писать отдельно. Газпром часто упрекают в том, что он не успевает освоить новейшие западные технологии, но в последнее время у нашей государственной компании немного другое направление — ее специалисты стали разрабатывать технологии собственные, заточенные под арктические условия, поскольку ничего подобного в мире просто нет. Конечно, новейшие разработки не так просто описать, но мы обязательно попробуем.