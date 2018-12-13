Товарооборот Узбекистана и Казахстана за 9 месяцев составил $2,217 млрд

Ташкент, , 18:45 — REGNUM По результатам 9 месяцев текущего года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном составил 2,217 миллиардов долларов, что на 50,2% выше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщил временный поверенный в делах посольства Казахстана в Узбекистане Фархат Шахафутдинов.

Он указал, что к концу года товарооборот должен перейти отметку в три миллиарда долларов. «Это очень хорошие результаты, так как наши президенты поставили задачу — к 2020 году товарооборот между нашими странами должен достичь пяти миллиардов долларов. И эта задача, несомненно, будет выполнена», отметил Шахафутдинов.

«Взаимовыгодные торгово-экономические отношения между Астаной и Ташкентом являются основой нашего всестороннего взаимодействия. Наши языки, культура, религия — общие. А значит, для нас нет другого пути, кроме единства и согласия», процитировал дипломат слова президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Шахафутдинов сообщил, что на сегодня в Казахстане работает около 800 предприятий с узбекским капиталом, «текущий 2018 год объявлен Годом Узбекистана в Казахстане и в связи с этим проводится много мероприятий».

«А наступающий 2019 год станет Годом Казахстана в Узбекистане. Такое крепкое, тесное сотрудничество между нашими странами усиливается и укрепляется благодаря особым отношениям между нашими президентами — Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым и Шавкатом Миромоновичем Мирзиеевым», подчеркнул временный поверенный.

Каким длинным бы ни был список иностранных государств, с которыми мы сотрудничаем, отметил он, отношения с соседней страной — на первом месте.

«С узбекским народом мы всегда вместе, и только так мы сохраняем нашу суверенность. Между нами нет нерешенных вопросов, только новые совместные проекты», подчеркнул Шахафутдинов.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 16−17 сентябряhttps://regnum.ru/news/2327880.html посетил Узбекистан с государственным визитом. В ходе встречи президенты республик обсуждали развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах деятельности: культурной, торговой, политической и других.