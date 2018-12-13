Президент РФ привел ММК как пример социально ответственного бизнеса

Ярославль, , 18:40 — REGNUM Магнитогорский металлургический комбинат потратил миллионы на уменьшение выбросов в атмосферу для улучшения экологической ситуации в регионе, на создание рабочих мест, на создание учебных заведений, на социальную инфраструктуру. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.

Как передают РИА «Новости», глава государства подчеркнул, что «просто, как Гобсек, сидеть на золоте и накапливать неизвестно для чего — бессмысленно, на это не стоит класть свою жизнь».

«А на что стоит? Недавно я встречался с руководителем металлургического комбината «Магнитки», там целая группа компаний. У нас же не все происходит под камеры и не все показывается в интернете или по телевидению, вот была закрытая встреча. Вот руководитель и главный собственник компании Виктор Филиппович (*Рашников* — ред.) пришел ко мне для того, чтобы рассказать, как развивается компания, сколько миллиардов они вложили в последнее время. Он мог бы в карманы рассовать, распихать все по карманам собственников… Нет», — сказал Путин.

«Да, социалкой должно заниматься, прежде всего, государство, если исходить из принципов рыночной экономики, но и они вкладывают, и компания вкладывает, и немало, — отметил глава государства. — Для того, чтобы обеспечить здоровье своих работников — это все взаимосвязано, одно другое не исключает. Это работает на бизнес, но этот бизнес связан с людьми, с их успехом».

«Вы знаете, это может быть связано с вложением денег в технологии, которые имеют перспективы развития и для компаний, и для страны, для ее будущего. Это то, что остается всегда. И только в этом случае, если ты создаешь продукт, результат тот, который остается навсегда и надолго, делает тебя счастливым человеком, только тогда ты можешь понять, что ты истратил жизнь не напрасно, а не просто, извините меня за моветон — бабки заколачивал, неизвестно, куда их деть… Если с этим идти в бизнес, тогда вас ждет успех», — заключил Путин.