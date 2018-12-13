Тамбовщина вошла в топ-10 регионов по развитию конкуренции

Тамбов, , 18:40 — REGNUM Тамбовская область заняла восьмое место в рейтинге глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции за 2017 год. За год позиции улучшились на 11 пунктов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Рейтинг подготовлен Министерством экономического развития РФ.

Стандарт развития конкуренции разработан Агентством стратегических инициатив и является главным инструментом формирования и реализации конкурентной политики в регионах России. В Тамбовской области за это направление деятельности отвечает управление экономической политики региональной администрации.

Как пояснили в ведомстве, реализация стандарта началась в 2015 году. Губернатор Александр Никитин считает крайне важной задачей сделать регион комфортным для бизнеса, обеспечить развитие территорий, создание новых рабочих мест и привлекать инвестиции в экономику области. Глава региона лично контролирует, как исполняются его поручения в этой сфере. За прошедшее время проделана большая работа, которая нашла свое отражение в итоговом рейтинге.

В Тамбовской области выполнены все требования, предусмотренные стандартом. Для совершенствования конкурентной политики, повышения уровня удовлетворенности предпринимательского сообщества и жителей региона состоянием и развитием конкурентной среды создан отдельный совещательный орган — совет по внедрению на территории Тамбовской области стандарта развития конкуренции. Ежегодно проводится мониторинг состояния и развития конкурентной среды, на основе которого оценивается эффективность деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления.

В регионе утвержден перечень рынков товаров, работ и услуг для содействия развитию конкуренции. Он включает 11 социально значимых рынков и 3 приоритетных рынка, в число которых входит рынок туризма, рынок пигментов, рынок плодоовощной продукции. В Тамбовской области также разработана дорожная карта по содействию развитию конкуренции на 2017−2018 годы. Все намеченные меры выполнены в полном объеме. Между администрацией Тамбовской области и главами муниципальных образований заключены соглашения по развитию конкуренции, которые предусматривают снижение административных барьеров и расширение мер господдержки при реализации бизнес-проектов в экономике и социальной сфере. Ежегодно формируется рейтинг городов и районов по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата, предусматривающий систему поощрений.

Об эффективности работы свидетельствует рейтинг глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции, подготовленный Министерством экономического развития РФ. По итогам 2017 года позиции усилились: с 19 места регион переместился на восьмое.