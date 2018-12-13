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Второй блок Хмельницкой АЭС отключили из-за неисправности

Экономика

На первом энергоблоке идёт ремонт

Второй блок Хмельницкой АЭС отключили из-за неисправности
Иллюстрация: Panoramio.com
Хмельницкая АЭС. Первый и второй энергоблоки

Нетешин, Украина, 13 декабря 2018, 18:41 — REGNUM  Хмельницкая АЭС отключила от сети второй энергоблок из-за повреждения трансформатора, заявили в пресс-службе НАК «Энергоатом», сообщило 13 декабря информационное агентство УНИАН.

«13 декабря в 6:33 энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети из-за повреждения трансформатора возбуждения фазы», — сказано в сообщении.

В настоящий момент энергоблок работает на 19% от обычной мощности.

В то же время на первом энергоблоке Хмельницкой АЭС уже 19 суток идёт плановый ремонт.

Напомним, Хмельницкая АЭС состоит из двух энергоблоков ВВЭР-1000, подключенных к сети в 1987 и 2004 годах. Их совокупная мощность 2000 МВт. Электростанция обеспечивает электричеством западные области Украины

Ранее на Запорожской АЭС запустили после ремонта первый энергоблок, а также провели учения по ликвидации последствий аварии.

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Атомная энергетика
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