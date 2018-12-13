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Фондовый рынок США снова открылся в плюсе

Экономика

Рост основных индексов продолжается с 11 декабря

Фондовый рынок США снова открылся в плюсе
Эдгар Дега. Фондовая биржа. 1879

Нью-Йорк, США, 13 декабря 2018, 18:26 — REGNUM  Основные индексы фондового рынка США продолжают рост на фоне «оптимизма» в отношении разрешения торговых споров США и Китая, 13 декабря передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 48,59 пункта (0,20%), до 24 575,86 пункта. Индекс S&P 500 открылся ростом на 7,63 пункта (0,29%), до 2658,70 пункта. Индекс Nasdaq на открытии рынка вырос на 36,97 пункта (0,52%), до 7135,28 пункта.

Лидерами роста стали «высокотехнологичные» компании, особенно чувствительные к вопросам торговли и совместного производства с китайскими корпорациями.

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