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В Калининградской области запущена новая ТЭС мощностью 440 МВт

Экономика

Построить новую ТЭС поручил президент России Владимир Путин

Калининград, 13 декабря 2018, 18:03 — REGNUM  Специалисты сегодня, 13 декабря, объявили, что завершили все мероприятия по технологическому присоединению Прегольской ТЭС. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнерго». Подчёркивается, что весь проект был осуществлён по поручению президента РФ Владимира Путина.

Для реализации проекта построили 70 км ЛЭП, установлены 303 опоры. В некоторых местах, где они проходили над рекой Преголя в местах активного судоходства, были установлены самые высокие в России опоры, высотой в 112 метров и стилизованные в форме якорей.

Это обеспечивает беспрепятственный проход таких барков «Крузенштерн» и «Седов».

В рамках проекта реконструировано три подстанции: две в Калининграде — 330 кВ «Северная» и «Центральная» и одну на востоке области — 330 кВ «Советск».

"Весь комплекс мероприятий позволил не только присоединить ТЭС к энергосистеме региона, но и повысить надежность электроснабжения потребителей, создать возможность для техприсоединения новых заявителей», — отмечает пресс-служба «Янтарьэнерго».

Это уже третья новая ТЭС, запущенная в регионе в последнее время. Ранее были запущены Маяковская и Талаховская ТЭС. За их пуском наблюдал прибывший в тот момент в Калининградскую область президент РФ Владимир Путин.

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Тепловая энергетика
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