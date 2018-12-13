Псковскому бюджету не потянуть закупки льготных лекарств без помощи Москвы

Псков, , 18:03 — REGNUM Псковская область без федеральной поддержки не в силах справиться с лекарственным обеспечением льготников: на эти цели ежегодно нужно 1,3 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в Псковском областном собрании депутатов, об этом шла речь на согласительной комиссии по проекту регионального бюджета на 2019 год.

Частичный перевод региональных полномочий по лекарственному обеспечению орфанных больных на федеральный уровень позволит в 2019 году сократить расходы региона на 224 млн рублей, но в полном объёме проблему не решил: речь идёт только о пяти видах редких заболеваний.

Члены согласительной комиссии отметили, совместная работа исполнительной и законодательной власти по совершенствованию системы льготного лекарственного обеспечения должна быть продолжена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема льготного лекарственного обсуждения в Псковской области станет темой парламентского часа, который состоится в Псковском областном собрании депутатов 25 декабря.

Напомним, что с 1 января 2019 года вступят в силу принятые Госдумой РФ поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан РФ», которыми переведены закупки медикаментов для лечения ряда редких заболеваний с регионального на федеральный уровень.

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