Ульяновские депутаты отложили борьбу с «разливайками» во дворах

Ульяновск, , 17:51 — REGNUM В Ульяновской области депутаты Законодательного собрания региона отложили на пять лет введение дополнительных ограничений на розничную продажу алкоголя в торговых объектах, расположенных на первых этажах многоквартирных домов, а также на придворовых территориях. Это позволит детально изучить «возможные последствия для жителей области», сообщает пресс-служба регионального парламента. Ранее планировалось, что законопроект вступит в силу с 1 января 2019 года.

Изменения вносятся в закон «О регулировании некоторых вопросов, связанных с осуществлением розничной продажи алкогольной продукции на территории Ульяновской области». Речь идёт об ужесточении розничной продажи алкоголя в торговых «точках» во дворах и на первых этажах домов. Парламентарии отмечают, что главная цель — обезопасить население от приобретения нелегальной алкогольной продукции.

Данный вопрос ранее обсуждался как на площадках общественной палаты, так и в парламенте. Глава комитета по аграрной и продовольственной политике Вячеслав Ковель напомнил, что на этих встречах говорилось о необходимости «бороться с точками продажи алкоголя на разлив и самогоноварением».

"Большая часть торговых объектов, расположенных в жилых домах, приходится на долю субъектов малого предпринимательства. Поскольку продажа алкоголя формирует в них до 30% товарооборота, введение запрета на торговлю алкоголем во всех объектах, расположенных в нежилых помещениях жилых домов, может привести фактически к их закрытию и соответственно, к увольнению работников данных предприятий. При этом главная цель введения ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции — снижение потребления алкоголя населением — не будет достигнута, но может способствовать развитию теневого рынка и, как следствие, росту количества отравлений, связанных с употреблением нелегального алкоголя и спиртосодержащих жидкостей, в том числе с летальным исходом», — говорится в пояснительной записке, подготовленной министерством АПК.

По данным опроса, проведённого министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, при вступлении в силу ограничений с 1 января 2019 года только в Ульяновске были бы вынуждены прекратить свою деятельность порядка 140 торговых объектов, оставив без работы около 1000 человек. Региональные власти заявляют о необходимости детально изучить «возможные последствия» для жителей области, а также о переходном периоде для «перепрофилирования деятельности торговых компаний и организаций, предоставляющих им помещения в аренду».

«Многим гражданам, особенно пожилым и маломобильным, закрытие магазинов шаговой доступности доставит огромные неудобства. Именно поэтому мы приняли решение о переносе даты вступления законопроекта в силу на 2024 год», — заявил председатель комитета по бюджету и экономической политике Александр Чепухин.

По официальным данным, за восемь лет (2010 — 2017 годы) в Ульяновской области количество лицензиатов сократилось на 392 организации (или на 54%), количество торговых объектов — на 1032 объекта (или на 34%). На фоне сокращения количества лицензиатов объёмы легальной реализации крепкой алкогольной продукции в Ульяновской области за три года сократились на 4,2%, или на 65 тыс дал. Согласно данным Росалкогольрегулирования, потребление крепкой алкогольной продукции на душу населения в Ульяновской области в 2017 году составило 12,8 литров (в 2016 году — 12,41 литров).

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в Ульяновской области был снят запрет на продажу крепкого алкоголя в выходные дни.

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