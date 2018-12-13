Фермеры Прибалтики протестуют в Брюсселе

Таллин, , 17:40 — REGNUM Сегодня, 13 декабря, в Брюсселе параллельно с заседанием по рассмотрению нового проекта бюджета Евросоюза на 2021−2027 гг. крестьяне из Эстонии, Латвии и Литвы проводят совместную акцию протеста, сообщает латвийская программа «Сегодня вечером» LTV7.

Цель балтийских фермеров — добиться честного и равного распределения субсидий от ЕС, то есть повышения прямых дотаций из бюджета ЕС на аграрный сектор. На сегодняшний момент в общем объеме перечислений размер суммы трех прибалтийских республик на 50−60% меньше тех сумм, которые получают фермеры в странах Западной Европы.

«Наши субсидии очень медленно повышаются — и очень медленно понижаются в тех странах, в которых очень большие эти субсидии. И если такой темп будет всё время, тогда мы будем равноправны в Европе только через 100 лет», — подчеркнула Майра Дзелзкалея-Бурмистре, заместитель председателя Крестьянского Сейма Латвии.

Такая ситуация, считают во всех трёх странах Прибалтики, создает неравную конкуренцию на рынке Европы.

От Эстонии в акции протеста участвует руководство Эстонской аграрно-торговой палаты и Центрального союза хуторян Эстонии, сообщает Postimees. Председатель аграрно-торговой палаты Роомета Сырмус заявил, что подобная ситуация с дотациями для прибалтийских аграриев в новом бюджетном периоде должна прекратиться.

«К сожалению, предложение Еврокомиссии все-таки оставляет эту ситуацию до 2027 года», — уверен Сырмус.

По мнению латвийский министра земледелия Яниса Дуклавса, критерии прямого дотирования странам ЕС давно устарели и архаичны. Он считает, что система несправедлива и её необходимо пересматривать.

«Система прямых выплат уже долгое время откровенно несправедлива. Это большая проблема единой сельскохозяйственной политики ЕС. Латвия уже 14 лет является членом Европейского союза, и эту систему надо наконец-таки пересмотреть. Критерии, по которым странам-членам выделяют дотации, устарели», — рассказывает Дуклавс.

Ранее председатель Сельскохозяйственной палаты Литвы Арунас Свитоюс заявил в интервью BNS, что литовские аграрии намерены требовать получение среднего размера выплат в ЕС.

«Литовцы сдали переговорные позиции еще при вступлении в ЕС, и позднее, на переговорах, а выплаты нашему сельскому хозяйству ниже, чем в других странах ЕС. Литва получает менее 70% среднего показателя в Евросоюзе», — заявил Свитоюс.

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Напомним, что это не первая попытка аграриев из Прибалтики добиться равного положения в системе выплат европейских дотаций. Так, 18 октября 2018 года похожая акция уже проводилась фермера из Латвии, Литвы, Эстонии и Польши.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект будущего бюджета ЕС на следующий семилетний финансовый период предполагает значительное сокращение дотаций для Прибалтики, в том числе и ожидаются сокращения расходов и на аграрный сектор.

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