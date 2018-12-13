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Врио губернатора заставил липецких ретейлеров поднять зарплаты сотрудникам

Экономика

Владельцы крупной торговой сети пообещали повысить зарплату сотрудникам до уровня конкурентов

Липецк, 13 декабря 2018, 17:29 — REGNUM  В администрации Липецкой области 12 декабря прошло рабочее совещание с руководителями торговой сети «Красное и Белое» по вопросам уровня заработной платы и налоговых отчислений в бюджет. Как сообщила пресс-служба областной администрации, совещание состоялось по поручению временно исполняющего обязанности главы региона Игоря Артамонова.

Как выяснилось в ходе недавней встречи временно исполняющего обязанности главы администрации Липецкой области с ретейлерами и региональными производителями, эта торговая сеть платит своим сотрудникам самую низкую зарплату. При этом Игорь Артамонов считает рост заработных плат в регионе одним из самых актуальных вопросов дальнейшего развития Липецкой области.

Разработать поэтапный план повышения зарплаты и доведения ее до среднеотраслевого уровня руководство торговой сети пообещало в ближайшее время. В конце первого квартала 2019 года доходы сотрудников должны стать не ниже, чем в торговых предприятиях сетей-конкурентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Врио липецкого губернатора рассказал, как в регионе будут повышать зарплаты

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