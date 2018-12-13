Киев призвали за-за военного положения разорвать экономические связи с РФ

Киев, , 17:25 — REGNUM Украине нужно использовать военное положение, чтобы подготовиться к полному разрыву экономических отношений с Российской Федерацией, в частности, в химической и угольной отраслях, металлургии. Об этом 13 декабря написал на своей странице в «Фейсбуке» украинский эксперт, главред интернет-издания Юрий Бутусов.

Он прогнозирует, что в ближайшее время между Киевом и Москвой произойдет новый виток эскалации отношений.

«Военное положение было бы уместно использовать для планирования замещения поставок товаров из России. Необязательно это делать сегодня, но надо планировать это в случае, если РФ нанесет большой удар. В ближайшей перспективе Украина под давлением Путина будет вынуждена рассматривать вопрос полного разрыва отношений, Кремль не остановится. Готовы ли мы к новому витку эскалации?» — задался вопросом Бутусов.

Он призвал украинский бизнес заместить огромный комплекс все еще действующих контактов с Россией.

«Готова ли Украина разорвать все бизнес-отношения с РФ? Разрыв требует не только политической воли, но и профессиональной подготовки и планирования, чтобы быстро заместить огромный комплекс все еще действующих контактов. Без подготовки к такому разрыву контакты могут сохраняться на неопределенный срок, разорвать одномоментно будет очень проблемно», — предупредил Бутусов.

Он также выделил отрасли украинской экономики, которые критически зависят от российского капитала.

«Например, все компании телефонной связи у нас с российским капиталом. Поставки угля для нашей металлургии — во многом из РФ. Основой нашей экономики является сельское хозяйство, полям нужны минеральные удобрения, но если посмотреть на структуру рынка удобрений — то после закрытия украинских заводов-производителей, рынок в основном под контролем компаний, связанных с РФ, принадлежащих гражданам РФ».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-июле 2018 года Россия оставалась главным рынком сбыта для украинских товаров. Так, уровень экспорта товаров с Украины в РФ составил 8% от общего объема торговли нашей страны, что составляет 2 млрд 147,9 млн долл. В свою очередь, Украина импортировала из России товаров и услуг на сумму в 4 млрд 439 млн долл., что составило 14,3% от общего объема торговли. Вторым партнером по объему торговли с Украиной является Польша, куда экспорт составил 7,1% или 1 897 млн долл., а импорт польских товаров на Украину — 14,3% (2 033,2 млн долл.). В первом полугодии объем экспорта Украины в Италию составил 1 650,2 млн долл. (6,1%), а импорт — 1 млрд 085,7 млн долл. (3,5% от общего объема).

Напомним, 1 сентября 2018 года президент Украины Петр Порошенко отметил, что доля украинского экспорта в страны Европейского союза достигла 42%. Он также уточнил, что за первое полугодие 2018 года Украина экспортировала в ЕС товаров и услуг на 11,2 млрд долларов, что почти на 2 млрд долларов больше, нежели за этот же период в прошлом году.

По данным госстата Украины, в 2017 году Россия оставалась главным торговым партнером Украины. Так, экспорт товаров из Украины в РФ вырос почти на 10% (составив 3,9 миллиарда долларов), а импорт — почти на 40% (7,2 млрд долларов). Таким образом, Киев увеличил отрицательное сальдо в торговле с Москвой до 3,3 миллиарда долларов. На долю России пришлось более 9% в украинском экспорте и более 14% — в импорте.