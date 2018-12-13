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Впервые за 30 лет стоимость жилья в Австралии падает рекордными темпами

Экономика

Цены на недвижимость в Сиднее резко снизились за последний год

Сидней, Австралия, 13 декабря 2018, 18:00 — REGNUM  Спад на рынке недвижимости в Сиднее достиг нового рубежа: цены на жильё упали на 10,1%. По данным австралийского новостного издания «The Sydney Morning Herald», жилищный кризис напрямую связан с ужесточением условий кредитования и высокими ипотечными ставками.

Цикл роста цен однозначно пройден, они достигли своего пика в конце 2017 года, и тенденция к снижению стоимости недвижимости сохранится в течении 1−1,5 лет, утверждают эксперты инвестиционной компании Blackrock. На протяжении последних лет темпы роста цен замедлялись из-за ужесточения условий выдачи ипотечных кредитов. Центральный банк Австралии опасался «перегрева» рынка недвижимости, в связи с чем обязал банки ввести дополнительные процедуры по подтверждению доходов и расходов физических лиц.

По оценкам аналитиков, в результате принятых мер максимальный доступный размер займа уменьшился на 20%. Центробанк опасается, что снижение цен на недвижимость может привести к сокращению расходов потребителей, что может отразиться на благосостоянии экономики страны.

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Зарубежная хроника
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