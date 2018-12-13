Корейская Hyundai вложит $6,7 млрд в разработку водородных автомобилей

Сеул, , 17:32 — REGNUM Крупнейший автопроизводитель Южной Кореи Hyundai Motor Group инвестирует 6,7 миллиардов долларов в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по разработке автомобилей на водородном топливе. Инвестиции рассчитаны на 11 лет — ожидается, что к 2030 году уже начнётся серийное производство таких автомобилей, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Основным объектом инвестиций станет постройка завода по производству топливных элементов, который будет сооружён в ближайшие годы. Также планируется модернизировать главный завод Hyundai в городе Ульсане, чтобы он мог производить водородные топливные ячейки.

Ранее Hyundai уже представила концепт водородного автомобиля. Однако для его серийного производства необходима инфраструктура по выработке топлива. Существующие мощности позволяют снабжать лишь несколько тысяч автомобилей в год — на данный момент топливо используется преимущественно экспериментальными машинами, а также немногочисленными общественными автобусами. По оценкам консалтинговой компании McKinsey & Company, к 2030 году спрос на автомобили на водородном топливе вырастет до 5−6 миллионов штук.