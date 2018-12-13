Коммунальный кризис в Орле: муниципальная УК – на грани банкротства

Орел, , 17:07 — REGNUM Орловское МУП «ЖРЭП (Заказчик)», которое обслуживает около 212 домов в областном центре, оказалось на грани банкротства. Ситуация на предприятии обсуждалось на заседании комитета в горсовете Орла 13 декабря.

По информации, которая прозвучала на заседании комитета, в арбитражный суд направлены иски о взыскании с МУПа 14 млн рублей долгов. После введения процедуры банкротства, пишет Infoorel, требования заявят другие кредиторы, общая сумма долгов оценивается в 38 млн рублей. Как отмечалось, в административных помещениях предприятия отключены электроэнергия — за долги. На обсуждении в горсовете отмечалось, что единственный выход из ситуации — переуступка долга «Теплоэнерго», соответствующие переговоры сейчас ведет мэрия.

Между тем, как было заявлено на заседании того же комитета, после проверки предприятия Контрольно-счетной палатой были вскрыты многочисленные хищения из кассы предприятия — речь идет о пяти миллионах рублей. Под подозрением оказалась главный бухгалтер МУПа. Сейчас результаты проверки переданы в СКР, сообщили «Орловские новости».

Отметим, что МУП ЖРЭП (Заказчик) занимается обслуживанием около 200 домов, еще около 300 домов находятся на обслуживании аварийной службы ЖРЭП. Последние годы МУП находится в тяжелом финансовом положении. Однако, по данным местных СМИ, девять месяцев этого года для предприятия успешными — была получена прибыль в пять миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре прошлого года суд признал банкротом орловский МУП ПАТП-1. В зоне риска также — МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие», который является хронически убыточным.