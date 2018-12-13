Участники конкурса «Мой первый бизнес» пообщались президентом РФ

Ярославль, , 17:06 — REGNUM В ходе рабочей поездки в Ярославль президент РФ Владимир Путин посетил Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» и принял участие в открытом уроке «Направление прорыва», который транслировался в школы по всей стране.

По конференц-связи из Ростова-на-Дону о своих успехах в предпринимательстве Президенту рассказали победитель прошлого сезона «Мой первый бизнес» Степан Егупов и участница конкурса этого года Диана Насибян.

«Я понял, что мне интересно работать с людьми. В дальнейшем, уже в школе, я организовал коллектив из 20 человек, с которыми мы проводили школьные мероприятия, писали к ним сценарии, развивали досуговую деятельность в школе», — рассказал Степан Егупов.

Степану 18 лет, в настоящее время он учится в Южном федеральном университете (ЮФУ) на факультете бизнеса «Капитаны» и является соорганизатором офлайн-этапа конкурса. Диане 16 лет, она учится в 10 классе. Для своего бизнеса Диана выбрала направление «домашний интерьер».

Глава государства пожелал молодым людям успехов и рассказал, с какой мотивацией нужно идти в бизнес, чтобы быть счастливым человеком.

«Если ты создаешь продукт, результат, который остается навсегда, на долго, это далет тебя счастливым человеком. Только тогда ты можешь понять, что ты потратил жизнь не напрасно», — напутствовал молодых предпринимателей Владимир Путин.

Глава государства добавил, что если «с этим идти в бизнес, тогда вас ждет успех».

«Я хочу вам этого успеха пожелать», — заключил президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, регистрация на конкурс «Мой первый бизнес» 2018−2019 годов проходила с 1 октября по 10 декабря. За это время было подано 675 266 заявок, больше всего из Москвы и Санкт-Петербурга, Новосибирской и Свердловской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан. Результаты прохождения конкурсных заданий и имена победителей организаторы объявят 19 декабря.

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