Международные резервы России за неделю увеличились на $1,5 млрд

Москва, , 16:55 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 7 декабря $463,6 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

На 30 ноября международные резервы страны составляли $462,1 млрд. Таким образом, за неделю показатель увеличился на $1,5 млрд, или на 0,3%.

Как говорится в сообщении регулятора, рост показателя произошёл преимущественно в результате поступлений средств на счета Министерства финансов России и рыночной переоценки.

Напомним, за ноябрь объём международных резервов страны увеличился на $2,5 млрд.

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