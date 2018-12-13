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ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне

Экономика

Базовая ставка сохранится на текущем уровне как минимум до лета 2019 года, сообщили в ЕЦБ

Франкфурт-на-Майне, Германия, 13 декабря 2018, 16:45 — REGNUM  Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания 13 декабря принял решение о сохранении базовой процентной ставки по кредитам на уровне 0%, сообщает пресс-служба регулятора.

Одновременно с этим ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.

Как отмечается в пресс-релизе, совет управляющих ЕЦБ ожидает, что процентные ставки останутся на текущих уровнях по крайней мере до лета 2019 года, и «в любом случае до тех пор, пока это необходимо для обеспечения непрерывного сближения инфляции с уровнями ниже 2%, но близко к этому значению, в среднесрочной перспективе».

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Экономика Евросоюза
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