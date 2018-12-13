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Феодосии пообещали 40 миллионов рублей для борьбы с мусором

Экономика

Руководство Крыма требует от местных властей наладить нормальную систему вывоза ТБО

Феодосия, Крым, 13 декабря 2018, 16:41 — REGNUM  Правительство Крыма направит в Феодосию 40 миллионов рублей на покупку мусороуборочной спецтехники и контейнеров. Об этом 13 декабря на совещании заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Вы дополнительно введёте в подразделение, которое занимается уборкой 48 штатных единиц. В первом квартале 2019 года должен убираться весь город», — отметил руководитель региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на ремонт 22 мусорных площадок города требуется 1,5 миллиона рублей. Кроме того, в городе отсутствует необходимое количество контейнеров — из необходимых 1070 есть только 830.

Читайте ранее в этом сюжете: Феодосия утопает в мусоре из-за систематического нарушения графиков вывоза

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