Генплан Севастополя вновь отложили

Севастополь, , 16:32 — REGNUM Правительство Севастополя продлило сроки разработки и принятия генерального плана города. Об этом 13 декабря журналистам сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства на заседании правительства города Александр Моложавенко.

«Продлевается на следующий год подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработка генплана и правил землепользования застройки. Также продлена работа по определению границ между Севастополем и Республикой Крым», — отметил специалист.

По его словам, подготовкой документов займётся ГАУ «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Марина Ракова подала заявление об увольнении по собственному желанию, проработав в кресле главного архитектора девять месяцев. По словам, и.о. вице-губернатора Михаил Демиденко, её решение было связно с семейными обстоятельствами, однако, по мнению ряда местных общественников, причиной отставки Раковой стало её нежелание выполнять поручения, касающиеся генплана города. Её место занял уроженец города Холмогоры Александр Моложавенко, который с 2016 по январь 2018 года уже возглавлял департамент архитектуры и градостроительства Севастополя.

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