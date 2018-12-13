СГК обеспечит замерзающий Черногорск топливом до весны

Черногорск, Хакасия, , 16:25 — REGNUM С завтрашнего дня Сибирская генерирующая компания (СГК) начнёт поставку угля на котельные города Черногорска, оставшиеся без топлива в разгар отопительного сезона. В начале этой недели в Девятом поселке города угольщиков в Хакасии введён режим ЧС по причине отсутствия нормативного запаса топлива сразу на трёх городских котельных, отапливающих более трети города. Несмотря на то, что Черногорск не входит в зону ответственности СГК, энергетики вторую зиму подряд будут поставлять топливо во второй по величине город Хакасии.

По словам директора Абаканского филиала СГК Андрея Аплошкина, договорённость о начале поставок угля на котельные №7 и ГПТУ достигнута с властями сегодня. Уже завтра энергетики приступят к формированию неснижаемого запаса топлива на котельных. По сути, этой зимой повторилась ситуация прошлого года, когда Сибирская генерирующая компания включилась в работу по обеспечению бесперебойного теплоснабжения в домах и социальных объектах города угольщиков. Средства за поставленное в прошлый отопительный сезон топливо до сих пор не выплачены СГК в полном объёме. Несмотря на это, компания и в этом году приняла решение оказать помощь городу, где температура в некоторых домах опустилась до +8 градусов.

«На сегодня речь идёт о 6 тысячах тонн, этого будет достаточно, чтобы пройти отопительный сезон по Девятому поселку и по котельной №7, этого объёма хватит для теплоснабжения потребителей без ограничений», — рассказал Андрей Аплошкин.

Ранее сообщалось, что правительство Хакасии выделило 2 млн рублей из резервного фонда городу Черногорску на покупку угля. Но этих средств недостаточно для полного обеспечение топливом котельных.

Затраты Сибирской генерирующей компании на поставку угля для нужд замерзающего города составят порядка 8 млн рублей.

Помощь энергетиков СГК позволит в полном объёме обеспечить теплом жителей и социальные объекты Девятого поселка и не допустить срыва отопительного сезона. Согласно договоренностям с республиканской властью, котельные №7 и ГПТУ будут отапливаться бурым углём, аналогичным тому, который используется на Абаканской ТЭЦ. Он был опробован на теплоснабжающих предприятиях Черногорска в прошлом году.

Проблема нехватки угля, парадоксальная для города угольщиков, носит хронический характер, она повторяется из года в год. В текущем году собственники местных котельных своевременно не закупили нужный запас топлива, а тот, что имелся, был истрачен на прошлой неделе при наступлении первых серьезных морозов. Ещё год назад первый заместитель главы города Ольга Леонтьева обозначила причину сложившейся ситуации: совокупный долг городских котельных за поставленное топливо превысил 60 млн рублей и привёл к утрате доверия у угольщиков, больше топливо в долг они не отпускают.

Вариантом кардинального решения застарелых коммунальных проблем для Черногорска является переключение города на надёжный теплоисточник. Ранее Сибирская генерирующая компания неоднократно предлагала перевести потребителей тепла Черногорска и Усть-Абакана на Абаканскую ТЭЦ. В 2018 году СГК подготовила проект строительства тепломагистрали от станции до города угольщиков. Проект предусматривает закрытие ряда неэффективных котельных и реконструкцию городских тепловых сетей и позволяет полностью решить проблемы с прохождением отопительного сезона в Черногорске. Но для его реализации требуется окончательное решение муниципальной и региональной власти. При условии подписания соответствующего соглашения в начале будущего года энергетики СГК готовы реализовать проект к осени 2020 года.

Справка: «Сибирская генерирующая компания» (СГК) — энергетический холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Республики Хакасия, Республики Тува. Основные виды деятельности — производство тепло‑ и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. В состав группы входят 4 ГРЭС, 1 ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью — 10,9 ГВт и тепловой мощностью — 23,9 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 9 624 км, ремонтные и сервисные компании, крупнейшая управляющая компания Красноярска. На долю станций СГК приходится порядка 23−25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний Группы СГК составляет 32 тыс. человек.