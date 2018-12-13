В частных подворьях Поволжья производится 40% молока: данные по регионам

Нижний Новгород, , 16:13 — REGNUM В Приволжском федеральном округе в январе-сентябре 2018 года индекс производства продукции сельского хозяйства к соответствующему прошлогоднему периоду составил 94,1%. Доля ПФО в общем объеме производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей России составила 22%, индекс цен производителей аграрной продукции — 98%. В хозяйствах населения производится 40,1% молока, содержится 39,2% поголовья КРС, 40,5% коров и 19,7% свиней. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В Приволжском федеральном округе поголовье крупного рогатого скота на 1 октября составило 5,19 млн, что на 1,1% меньше к уровню 1 октября прошлого года. Из них по 1 млн голов — в Татарии и Башкирии. Поголовье КРС выросло в четырёх регионах — Чувашии, Прикамье, Кировской, Саратовской и Ульяновской областях. В структуре КРС свыше 2 млн составляют коровы, поголовье которого снизилось на 1,5%.

В регионах Поволжья в частных подворьях содержится 39,2% всего поголовья крупного рогатого скота, в том числе 40,5% коров (в РФ соответственно 42,9% и 44,5%). Лидерами являются Чувашия и Саратовская область. В Чувашии на хозяйства населения приходится 59,3% всего поголовья КРС в республике и 67,4% поголовья коров в регионе, в Саратовской области соответственно — 64,1% и 66%. Минимальная доля поголовья КРС и коров приходится на частные подворья Удмуртии (соответственно 14,8% и 12,6%) и Кировской области (7,5% и 6,6%).

В январе-сентябре в ПФО произведено 7513,8 тыс. тонн сырого молока, что на 0,4% больше к аналогичному прошлогоднему уровню. Из них 40,1% молока-сырья произведено в хозяйствах населения, лидерами являются Саратовская область (79% сырого молока в регионе производится в частных подворьях), Оренбуржье (71%) и Чувашия (64,3%). Меньше всего молока-сырья обеспечивает население в Кировской области (5,5%).

В Поволжье на начало октября насчитывалось 3732,5 тыс. голов свиней, что на 1,3% больше к уровню 1 октября 2017 года. В частных подворьях содержится 19,7% общего поголовья свиней. Лидером является Самарская область, где на долю хозяйств населения приходится 53,7% поголовья свиней в регионе. Меньше всего разводят свиней в Марий Эл, где в частных подворьях содержится 2,9% свиней в республике.