На Украине министр делает президенту предвыборный «подарок» за 5 млрд грн?

Киев, , 06:11 — REGNUM Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян одержим аэропортами. Он хочет, чтобы их строилось как можно больше, — судя по тому, что план министерства на следующий год предполагает строительство аэропорта на границе Запорожской и Днепропетровской областей, в каждой из которых уже есть по аэропорту, в Депропетровске строится ещё один, да и от Днепропетровска до Запорожья — всего 80 км. С чем может быть связано такое рвение, рассказывает в обзоре украинской инфраструктуры автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

«Первый транш составит 200 млн грн., и за два года миллионы жителей Приднепровья получат суперсовременный аэропорт, — объясняет Омелян. — Это правильное стратегическое решение для страны — построить новые воздушные ворота для Днепра, Запорожья и, потенциально, Кривого Рога, а не бесконечно ремонтировать старые, ведя перманентную борьбу за открытое небо!».

По мнению эксперта по инфраструктурным проектам Глеба Простакова, если даже новый аэропорт будет построен, он уничтожит два упомянутых других, которые сейчас нуждаются в реновации:

«Строительство новых региональных аэропортов «на удалении» оправдано для скопления небольших городов при этом с крупным входящим потоком (типичный пример — аэропорт «Даламан» между Мармарисом и Фетхие в Турции)».

Общая смета проекта — 5 млрд грн., и в СМИ уже пошли предположения, что это такой подарок Петру Порошенко от Омеляна, чтобы кандидат мог с помпой открыть новую стройку зимой 2019-го, прямо накануне выборов.

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