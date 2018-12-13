В «Юлмарте» отрицают сговор на рынке телевизионных приставок

Санкт-Петербург, , 16:07 — REGNUM В ритейлинговой компании «Юлмарт» удивлены заявлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о признаках нарушения антимонопольного законодательства на рынке телевизионных приставок и подчеркивают, что ни о каком сговоре не может быть и речи.

Напомним, ФАС обратила внимание на деятельность ряда сетевых магазинов и выявила признаки завышения цен на телеприставки у ООО «ДНС Ритейл» (сеть DNS), ООО «МВМ» (сеть «М.Видео»), ООО «Эльдорадо» и НАО «Юлмарт».

Директор бизнес-направления «Продукт» НАО «Юлмарт» Олег Пчельников сообщил ИА REGNUM, что в компании пока не получали претензии ФАС, но не понимают, о каком сговоре идет речь.

«С упомянутыми в сообщении ФАС компаниями мы являемся конкурентами, а не партнерами. Модельный ряд по данному виду продукции у нас практически не пересекается, а в ассортименте представлена продукция разных производителей и ценовых сегментов», — отметил Пчельников.

По его словам, цены на телевизионные приставки за текущий год практически не изменились, несмотря на падение рубля, хотя почти все такие устройства поставляются по импорту и в России не производятся.

Однако на ценообразование в данном сегменте влияет конкурентная ситуация на рынке, которую невозможно игнорировать, и закупочные цены поставщиков.

«При усилении конкуренции удержание цен произошло в основном за счет снижения маржинальности ретейлеров», — пояснил Пчельников.

Добавим, что ФАС напомнила ритейлерам о недопустимости необоснованного повышения цен на телевизионные приставки на фоне перехода РФ на цифровое вещание.

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