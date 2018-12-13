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Феодосия утопает в мусоре из-за систематического нарушения графиков вывоза

Экономика

Городу катастрофически не хватает площадок, контейнеров и спецтехники

Феодосия, Крым, 13 декабря 2018, 16:06 — REGNUM  Систематическое нарушение графиков вывоза мусора — одна из главных проблем Феодосии. Об этом 13 декабря на совещании сообщил вице-премьер Крыма Михаил Селезнёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Это связано с нехваткой техники, сегодня 48% территории города охвачено ручной уборкой, ещё 20% — механизированной. Кроме того, в городе отсутствует необходимое количество контейнерного парка: 347 площадок есть, не хватает — 22; из необходимых 1070 контейнеров есть только 830», — отметил чиновник.

По его словам, на ремонт 22 площадок требуется 1,5 миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд обязал министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма ликвидировать две несанкционированные свалки в Феодосии.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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