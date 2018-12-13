«Мусорная реформа» в Курганской области откладывается

Курган, , 16:04 — REGNUM Правительство Курганской области расторгло соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории региона, заключенное ранее с региональным оператором ООО «Компания «Рифей». Услуга по сбору и вывозу отходов на территории Зауралья с 1 января 2018 года по-прежнему будет входить в состав содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Курганской области.

На встрече главы Курганской области Вадима Шумкова с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Гордеевым 11 декабря 2018 года было признано, что ни с инфраструктурной, ни с финансовой точки зрения Зауралье не готово к запуску новой системы обращения с отходами.

Алексей Гордеев предложил обратить внимание на опыт регионов, где руководство разграничило территории и выбрало нескольких региональных операторов по обращению с ТКО. Это позволило создать между ними конкуренцию и минимизировать административные риски.

Напомним, прогнозный уровень платы за мусор, представленный ранее региональным оператором ООО «Компания «Рифей» в областной департамент регулирования цен и тарифов, предполагал рост мусорного тарифа для населения с инвестиционной составляющей в семь раз. Вызвали опасения и явные недочёты и упущения в разработанной схеме обращения с ТКО. В 2019 году она будет доработана, сообщают в правительстве области, а также уточнён норматив накопления мусора. Это позволит не допустить значительного роста тарифа для населения.

Сейчас в Курганской области организациям необходимо до конца 2018 года определиться с порядком вывоза мусора, заключить договоры на основании конкурсных процедур, чтобы не произошло мусорного коллапса, отмечают в пресс-службе.

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