Нефть «рискует сорваться» ниже $60

Москва, , 15:56 — REGNUM На рынке нефти растут опасения, что принятого в соглашении ОПЕК+ уровня сокращения добычи будет недостаточно для того, чтобы стабилизировать цены. Страны, подписавшие это соглашение, договорились сократить до июня 2019 года добычу на 1,2 млн баррелей в сутки, однако нефтяные цены могут уйти и ниже текущих значений, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

«Причины этого в том, что американские сланцевые компании продолжают упорно наращивать объемы производства, увеличивая предложение нефти, а замедление мировой экономики, которое становится всё более отчетливым, напротив, увеличивает ожидания сокращения спроса на энергоносители», — пояснил эксперт.

Возможность возникновения такого дисбаланса в пользу дальнейшего снижения цен — главная угроза ОПЕК+, поэтому, если ситуация на нефтяном рынке не изменится и ценовой тренд не развернется, участники соглашения могут пойти на дополнительные меры.

«14 декабря агентство Baker Hughes опубликует недельный отчет об изменении количества буровых вышек. Если в опубликованных данных найдутся подтверждения опасений рынка, цена барреля Brent рискует сорваться ниже отметки в $60. Для ОПЕК+ это будет сигнал к необходимости вмешаться в ситуацию, если не конкретными действиями, то по крайне мере заявлениями для возвращения цены выше $60», — считает Будаев.

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