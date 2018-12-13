За год число работников в Казахстане увеличилось на 216 тыс. человек

Астана, , 15:59 — REGNUM По состоянию на 1 октября 2018 года численность работоспособного населения в возрасте старше 15 лет в Казахстане составила 9,2 млн человек, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

Численность наемных работников составляет 6,6 млн человек, что на 216,1 тыс. человек больше, чем в 2017 году. В целом в экономике республики занято 8,7 млн человек или 67% от населения в возрасте старше 15 лет.

Из 8,7 млн занятых 4,5 млн — мужчины и 4,2 млн — женщины. Среди занятых 3,484 млн человек имеют среднее профессиональное образование, 3,368 млн человек — высшее, 1,275 млн — среднее общее, 400,9 тыс. — начальное профессиональное. Кроме того, 117 тыс. человек имеют незаконченное высшее образование, 77,3 тыс. — основное, 5,2 тыс. — начальное образование.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на ноябрь 2018 года в Казахстане на работу устроились 414,5 тыс. человек, а уровень безработицы в октябре снизился до 4,8%.

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