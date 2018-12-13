Кварталам реновации в трёх районах Москвы одобрили ППТ

Москва, , 15:51 — REGNUM В Москве получили одобрение проекты планировки территории (ППТ) кварталы реновации в трёх районах города, сообщили 13 декабря в Москомстройинвесте.

В Бабушкинском районе СВАО по проекту возведут примерно 750 тысяч квадратных метров недвижимости, из них 422 тысячи — это квартиры. Также в кварталах построят два новых детских сада на 650 мест, два школьных корпуса на 700 мест и ряд других объектов социального и досугового назначения. Для автомобилей предусмотрены подземные паркинги, гаражи и стоянки.

В Люблино проект предусматривает строительство 200 тысяч квадратных метров недвижимости, из них 112 тысяч квадратных метров жилья. Запланировано возведение детского сада и школы искусств. В кварталах появится многоуровневый паркинг на 700 автомобилей.

В районе Бирюлёво Восточный площадь застройке по ППТ составит 60 тысяч квадратных метров, из них на квартиры приходится 29 тысяч «квадратов». Здесь также появятся новые объекты образования, предусмотренная площадь составит 3,5 тысячи квадратных метров.

Проекты планировки территории одобрены Градостроительно-земельной комиссией (ГЗК), её возглавляет мэр столицы Сергей Собянин.Всего в московской программе реновации включён для расселения 5 171 дом.