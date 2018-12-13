В Костромской области названы самые востребованные профессии

Кострома, , 15:49 — REGNUM До 2025 года в Костромской области будут требоваться 1,5 тысячи врачей, сообщает ГТРК «Кострома». Перспективы регионального рынка труда обсуждались на конференции по развитию среднего профессионального образования.

По данным областного телевидения до 2025 года, с учетом старения кадров и расширения организаций, в регионе понадобятся:

1,5 тысячи врачей;

1,5 тысячи медсестер;

более 1000 учителей и IT-специалистов;

500 инженеров;

400 станочников;

минимум 450 ювелиров;

швеи;

сварщики;

работники ЖКХ.

Колледжи и техникумы региона должны подготовить ¾ данных специалистов. В образовательных учреждениях идет увеличение набора по самым востребованным направлениям. Отметим, что профессиональное образование в регионе начинают давать со школьного возраста.

«Мы уже несколько лет устанавливаем контрольные цифры приема по программам профессионального обучения за счет средств областного бюджета для обучения школьников. И если мы начинали с 20 мест в Чухломском лесопромышленном техникуме, то в этом учебном году у нас было 830 мест приема, и все они заполнены школьниками. Пользуются очень большой популярностью у ребят», — отмечает заместитель директора Департамента образования Елена Кульмач.

ИА REGNUM напоминает, что в Костромской области число безработных за 3 года снизилось на треть. В текущем году в регионе было зарегистрировано чуть более 2 тысяч безработных, это на 30% ниже, чем три года назад.

«Это говорит о том, что в регионе — стабильная ситуация на рынке труда, а уровень безработицы является одним из самых низких как среди регионов Центрального федерального округа (7 место), так и по всей России (20 место)», — отмечает председатель федерации областной организации профсоюзов Алексей Шадричев.