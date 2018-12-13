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Поводы «расшевелить» рубль появтся

Экономика

До конца 2018 года рубль имеет потенциал уйти ниже отметки 65,40

Москва, 13 декабря 2018, 15:48 — REGNUM  Рубль в последнее время ни на что не реагирует. Валютная пара доллар/рубль стоит в узком боковике 67,10 — 65,70. Из этого «застоя» валютная пара не смогла выйти даже после пролонгации договора по ограничению добычи между участниками ОПЕК+. Хотя, стоит отметить, нефть тоже никак не отреагировала на это, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Тем не менее, поводы для роста у рубля еще будут. Одними из последних драйверов, которые могут расшевелить отечественную валюту, во-первых, может стать решение по ключевой процентной ставке, но при условии, что ЦБ РФ ее повысит. Во-вторых, возможно, позитивный импульс будет получен во время налогового периода, который стартует 17 декабря. При этом декабрьское повышение ставки со стороны ФРС США уже заложено в текущие котировки.

«С точки зрения техники валютная пара доллар/рубль до конца 2018 года имеет потенциал уйти сначала ниже 65,40, далее в случае пробоя к сильному уровню поддержки 64,70. Пока это предел при текущих фундаментальных факторах», — считает эксперт.

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