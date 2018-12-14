Вьетнамский манёвр китайского бизнеса в противостоянии Америке

Ханой, , 07:16 — REGNUM Разразившаяся весной 2018 года торговая война между США и Китаем набирала обороты в течение всего лета. Какой фланговый маневр применил Китай против лобовых ударов своего оппонента, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

Многим в США и Китае из числа тех, кто принадлежит к экономической элите, не выгодна конфронтация между двумя странами. Давление на политиков обеих сторон приводит к попыткам примирения или, как в случае с Китаем, мораторию — Пекин на три месяца «заморозил» военные действия на торговом фронте. Но тем, кто внимательно следит за развитием ситуации, понятно, что такая мера — лишь временная уступка, которая в долговременной стратегии ничего не решает, а вот другой манёвр китайских предпринимателей заслуживает более пристального рассмотрения.

Китайский бизнес начал активно перемещать производство, организуя его на территории стран, не подпавших под американскую «экономическую бомбардировку». В качестве примера можно назвать соседний с Китаем Вьетнам, где в провинциях с развитой транспортной инфраструктурой начинают появляться новые промышленные парки, арендуемые китайскими предпринимателями. Вьетнамцы настолько уверены в выгоде своего положения, что рекомендуют китайским руководителям предприятий поторапливаться, а то, мол, и место для желающих может закончиться. Как еще Китай может воспользоваться сближением Ханоя и Вашингтона в противостоянии последнему?

Читайте подробности: Вьетнам поднимается на результатах торговой войны Китая и США

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