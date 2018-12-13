Ликвидацию долгостроев в Ленобласти проконтролируют специальные штабы

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 15:37 — REGNUM В Ленинградской области создаются новые общественные структуры для контроля за достройкой проблемных жилых комплексов. Параллельно предлагаются льготы для инвесторов, отважившихся завершить замороженные стройки. Кроме того, власти региона готовы выкупать квартиры в долгостроях, чтобы взять под свой контроль их ввод в эксплуатацию.

Как сообщили в областном правительстве, в настоящее время в Ленинградской области срыв сроков зафиксирован на 36 объектах, в которых купили квартиры 14,5 тыс. человек — жителей Петербурга, Ленобласти и других регионов. С начала 2018 года при помощи властей было достроено более 10 проблемных домов, жилье получили около 3,5 тыс. человек.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, чтобы сделать максимально прозрачным процесс достройки, предложил создать специальные штабы или комитеты по управлению стройкой. мКак пояснил глава региона на депутатских слушаниях, в эти штабы будут приглашены дольщики, представители изначального застройщика, а также компании, взявшейся за достройку, чиновники и депутаты. Штабы будут принимать важнейшие решения по достройке объектов, контролировать их выполнение и информировать участников строительства.

«В 2019 году мы разберемся со всеми проблемными объектами и поймем конкретные пути завершения строек», — пообещал Александр Дрозденко.

Для инвесторов, берущихся за достройку проблемных ЖК, предлагается целый ряд преференций. Среди них — выделение им компенсационных земельных участков, строительство инженерной и дорожной инфраструктуры проблемных ЖК за счет бюджетов разных уровней, выкуп помещений для государственных нужд в проблемных объектах и в проектах инвесторов, предоставление инвесторам разрешений на отклонение от предельных параметров при строительстве и реконструкции объектов и ряд других.

Чтобы ускорить процесс достройки проблемных домов и сделать его более привлекательным для бизнеса, власти региона подготовили поправки в федеральные нормативные документы — закон о банкротстве № 127-ФЗ и закон о долевом строительстве № 214-ФЗ.

Согласно этим поправкам, в случае нарушения сроков передачи квартир дольщикам на один год, проблемный застройщик будет обязан передать региональному государственному предприятию земельный участок и недострой для его завершения. Во вторых, сразу после начала процедуры банкротства застройщика недостроенный дом и земельный участок под ним автоматически должны передаваться специализированному региональному предприятию или застройщику-донору.

Кроме того, администрация Ленобласти предлагает предоставить региональным властям по всей стране возможность входить в проблемный объект путем регистрации договоров долевого участия на региональное предприятие.

Как сообщают в областном правительстве, Ленинградская область намерена выкупать свободные квартиры в проблемных долгостроях для их скорейшего завершения. Такая мера рассматривается в качестве альтернативы длительной процедуре банкротства несостоятельных застройщиков и создания ЖСК.

«Мы готовы стать дольщиками в долгостроях, только расчет с застройщиками будет проходить не деньгами, а объемами работ: дома достроим, сети подведем, благоустройство сделаем. При этом стройка объекта будет идти полностью под нашим контролем», — заявил Александр Дрозденко.

В целях скорейшего завершения строительства проблемных жилых домов застройщикам в Ленобласти предложено передать региональной структуре для достройки объекты, свободные от кредитных обязательств.

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